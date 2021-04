NBA, Davion Mitchell entra al Draft

Non è riuscita a Gonzaga l’impresa di mettere in bacheca il torneo NCAA da imbattuta. I Baylor Bears vincono nettamente per 86 a 70 sui rivali e uno degli uomini chiave è proprio Davion Mitchell, il quale mette a segno 15 punti. Dopo il titolo è arrivato il momento di compiere il passo ulteriore, quello che consente di giocare con i più grandi. È arrivato il momento di puntare all’NBA.

Come riportato da Shams Charania di The Athletic, Davion Mitchell si è dichiarato eleggibile per il prossimo Draft, che avrà luogo il prossimo 29 luglio.

Baylor junior Davion Mitchell — a potential lottery pick — is declaring for the 2021 NBA Draft and plans to hire an agent, sources tell @TheAthletic @Stadium. Mitchell led Baylor to the national championship on Monday. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 7, 2021

In questa stagione il classe ’98 ha disputato 30 partite viaggiando a una media di 14.1 punti, 2.7 rimbalzi, 5.5 assist – la media più alta della squadra – e 1.9 palle rubate. La prima stagione di Davion Mitchell al college risale al 2017/2018, disputata con gli Auburn Tigers. Dopodiché, la guardia ha passato due anni con i Bears in Texas.

