NBA, Cade Cunningham si dichiara eleggibile per il Draft 2021

La star di Oklahoma State, Cade Cunningham, ha dichiarato ufficialmente la propria eleggibilità per il 2021 NBA Draft. Il diciannovenne nativo di Arlington, Texas, è da molti considerato come la futura prima scelta assoluta. Prima di accettare l’offerta di Oklahoma State, il giocatore ha disputato gli ultimi due anni di high school presso la Montverde Academy.

Cade Cunningham has declared for the 2021 NBA Draft ✔️ @brhoops pic.twitter.com/bYv9hSGH1M

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 1, 2021