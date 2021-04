NBA, Bradley Beal entusiasta di poter giocare di fronte ai proprio tifosi

Gli Washington Wizards hanno recentemente avuto il via libera per poter permettere ai fan di prestarsi alla Capital One Arena, a 13 mesi dallo stop della stagione2019/2020 a seguito della pandemia Covid-19. La loro prima partita davanti ai tifosi, circa 2100, si terrà nella serata NBA di mercoledì, quando ospiteranno i Golden State Warriors di uno caldissimo Steph Curry.

Nonostante questo, i Wizards hanno già cominciato con delle prove tecniche: ad alcuni parenti e membri della famiglia dei giocatori è stato infatti permesso di poter assistere agli incontri del weekend. Con i famigliari a sostenerla, non a caso, la banda di coach Brooks ha conquistato il successo sia venerdì contro i Pelicans che stanotte contro i Pistons.

A tal proposito, Bradley Beal ha condiviso tutta la sua gioia:

“E’ stato incredibile. Nessuno di noi aveva giocato davanti alle proprie famiglie da più di un anno. Ed è vero, erano nella tribune, là in alto. Ma anche solo sapere che ci sono e sentire la loro presenza è sempre una grande motivazione. Perchè sai di poter avere qualcuno pronto a sostenerti, che tu stia giocando bene o male”

Beal conclude l’intervista con un pensiero ai fan Wizards, che da settimana prossima potranno ripopolare in parte il palazzetto capitolino:

“E’ grandioso tutto questo. Siamo ben felici che stiano cominciando ad accogliere i tifosi, ed i nostri cari sono i primi della lista”

