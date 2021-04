NBA, Zion Williamson ammette: “Amo giocare a New York”

Sebbene i New Orleans Pelicans abbiano lasciato il Madison Square Garden con una sconfitta per 122-112 per mano dei New York Knicks, Zion Williamson è rimasto definitivamente ammaliato dalla prima volta alla ‘Mecca del Basket’ che ha contato anche la presenza di qualche fortunato tifoso. Il giocatore di NOLA ha gradito particolarmente la possibilità di giocare sul famoso parquet della Grande Mela:

“Sono contento che me lo abbiate chiesto. New York è la Mecca del basket. Amo giocare qui, l’ho già fatto al college e questa è stata la mia prima volta tra i professionisti. L’atmosfera qui è speciale, sia che tifino per te o contro di te. Al di fuori di New Orleans, ovviamente, questo è il mio posto preferito dove giocare, non posso mentire”.

Williamson aveva già giocato al Madison Square Garden nel dicembre 2018 durante il suo unico anno a Duke. Insieme all’allora compagno di squadra e attuale ala dei Knicks RJ Barrett, Williamson e i Blue Devils avevano trionfato su Texas Tech.

E per poco, il buon Zion non è finito proprio ai New York Knicks nel Draft 2019: sfortunati i newyorchesi alla Draft Lottery che non sono riusciti a concretizzare il primo posto quando avevano la stessa possibilità di ottenerlo (il 14%) insieme a Phoenix Suns e Cleveland Cavaliers. La scelta, come sappiamo, andò poi proprio ai Pelicans – possessori del 6% di chance.

