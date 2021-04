NBA, Steph Curry: “Spero di poter scendere in campo contro Phila”

In una delle partite forse più belle della stagione, c’è stato anche spazio per un momento di apprensione. Durante la gara tra Golden State Warriors e Boston Celtics infatti, Stephen Curry ha subito una lieve distorsione alla caviglia, occorsagli in uscita da un blocco: dalla immagini si può vedere come il piede sinistro si impunti sul parquet del TD Garden al momento del cambio di direzione, necessario per caricare l’energia ed evitare il marcatore.

This is the play Steph rolled his left ankle pic.twitter.com/N6wx4ehPrO — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) April 18, 2021

Stephen Curry rimarrà dolorante per qualche secondo, prima di rialzarsi e continuare la sua straordinaria lezione di tiro: il #30 metterà a segno altre tre triple prima della sirena finale, firmando a 47 il proprio totale della serata.

Dopo la partita i reporter hanno chiesto a Curry come si sentisse dopo l’infortunio, lui che per anni ad inizio carriera ha faticato a restare sui parquet NBA proprio per i problemi alle caviglie:

“E’ molto simile ad una di quelle distorsioni che mi capitavano anni fa. Ma sono stato in grado di continuare, quindi è un buon segno rispetto all’identità del dolore. Vedremo domani come la mia caviglia risponde. Impossibile dirlo ad ora, ma il fatto che sono riuscito a concludere la gare è positivo”

Steph Curry e i suoi Warriors continueranno la loro corsa alla postseason lunedì notte, ospiti dei Philadelphia 76ers del fratello Seth.

