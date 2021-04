NBA, Shaq sul fattore campo per i Lakers: “Non ne hanno bisogno”

I Los Angeles Lakers stanno passando una stagione più travagliata del previsto. Nonostante il talento del roster sia fuori discussione, una serie di preoccupanti infortuni ha colpito i gialloviola, in particolare LeBron James ed Anthony Davis, superstar della squadra.

In assenza di due giocatori di questo calibro, il team di Frank Vogel sta comunque galleggiando sulla soglia del .500 dall’infortunio di AD, grazie alla presenza di altri giocatori di talento; proprio per questo motivo, diversi analisti ed addetti ai lavori hanno manifestato una certa tranquillità circa il record della squadra (34-22, al quinto posto nella Western Conference). Nonostante l’ascesa dei Nets ad Est, infatti, in diversi sono ancora convinti delle possibilità dei gialloviola per la vittoria finale.

Uno dei believer del progetto Lakers rimane Shaquille O’Neal, leggenda del mondo NBA e dei gialloviola. Secondo Shaq, infatti, il grande vantaggio dei Lakers rispetto alle migliori quattro squadre ad Ovest sarebbe la capacità di vincere anche senza il fattore campo:

La differenza tra i Lakers ed ogni altro team è che non hanno bisogno del fattore campo. Quando hai giocatori come LeBron ed AD puoi strappare una gara sul campo degli avversari. Utah e gli altri team hanno bisogno del fattore campo, i Lakers no.

Con 16 partite ancora da giocare, diverse squadre presteranno attenzione all’andamento di Los Angeles; infortuni o no, incontrare i Lakers al primo turno di Playoffs non sembra una bella idea.

