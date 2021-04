Mercato NBA, Orlando rifirma l’MVP della finale G League

Secondo le indiscrezioni raccolte da Shams Charania di The Athletic, Devin Cannady sarebbe in procinto di far ritorno tra le file degli Orlando Magic.

The Orlando Magic are signing Devin Cannady to a two-way contract, sources tell @TheAthletic @Stadium. Cannady was the G League Finals MVP this season. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 16, 2021

La guardia, infatti, aveva precedentemente firmato un contratto decadale con la franchigia della Florida, giunto a logica scadenza in breve tempo. In regime del precedente accordo, il ventiquattrenne ha giocato tre partite con la maglia di Orlando, mettendo a referto 4.7 punti di media e guadagnandosi di diritto un nuovo accordo. A questo proposito, firmerà un two-way contract.

Dopo aver lasciato Princeton, Cannady non è stato scelto in sede di Draft NBA 2019. Dopo una stagione ai Long Island Nets, il nativo dell’Indiana si è trasferito alla corte dei Lakeland Magic, squadra con la quale ha vinto l’ultimo campionato della lega di sviluppo, venendo in aggiunta insignito del premio di MVP della serie finale.

