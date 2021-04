NBA, Kevin Durant ha guadagnato una fortuna investendo su Coinbase

In NBA è scoppiata l’euforia per il mondo delle criptovalute e per la blockchain. NBA Top Shot è un vero e proprio successo in questo senso, mentre diversi attori protagonisti del gioco – come Kevin Durant – sono molto attivi anche nel ruolo di investitori. Secondo quanto riporta la rivista americana Newsweek, la stella dei Brooklyn Nets si sarebbe ‘esposto’ considerevolmente con Coinbase, piattaforma di trading di criptovalute, assiame al rapper Nas.

Coinbase, la quale ha fatto il suo esordio in borsa nelle ultime ore, dalla sua nascita ha vissuto un percorso di estrema crescita raggiungendo una valutazione vicina ai 100 miliardi di dollari. Sia Durant che Nas hanno speculato sulle azioni di Coinbase guadagnando, a quanto pare, una fortuna. KD, attraverso la sua società di investimento – la Thirty Five Ventures – ha cominciato ad investire nella piattaforma nel 2017. In quel periodo, Coinbase era impegnata a raccogliere finanziamenti particolarmente pesanti. Il round di Serie D di quel tempo ha permesso alla società di raccogliere 100 milioni di dollari per una valutazione iniziale di 1.6 miliardi.

L’azienda ha, ora, una valutazione 53 volte superiore a quattro anni fa, il che significa che KD si è portato a casa un ritorno certamente interessante. Nel 2018, durante un’intervista con Durant, ESPN ha riferito che il giocatore è solito investire tra 250.000 e un milione di dollari. Stando a questo intervallo, l’investimento di Durant del 2017 ora varrebbe 15.3 milioni di dollari.

