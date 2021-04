NBA, Joel Embiid: “I tifosi a Philadelphia sono fondamentali”

Nella notte NBA è andata in scena la sfida ai vertici della Eastern Conference tra Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets. I primi hanno avuto la meglio, imponendosi con il risultato di 123 a 117. Per i Sixers sono stati decisivi i 39 punti di Joel Embiid. Il centro ha dato vita a una prestazione dominante, mettendo a referto anche 13 rimbalzi e due stoppate, non lasciando scampo ai Nets e condannandoli alla sconfitta. Ecco le dichiarazioni di Embiid, che ha parlato del ritorno dei tifosi e della rimonta di Brooklyn nell’ultimo quarto:

“Quando giochi a Philly, loro ti spingono a dare il massimo. A Philadelphia loro giocano un ruolo fondamentale nel fatto che siamo stati dominanti in casa. Nessuno vuole essere ricoperto di buu. Sia che ti stiano fischiando sia che ti stiano supportando, lo so che lo fanno per una buona ragione. E’ stato davvero strano. Mi sentivo come se mi fossi seduto per troppo tempo. Semplicemente non abbiamo giocato con la stessa fisicità che abbiano usato nei primi tre quarti.”

Anche Ben Simmons, autore di 17 punti e 9 assist, ha commentato la partita. Ecco le dichiarazioni di Simmons:

“E’ stata dura. Dobbiamo diventare migliori nel chiudere prima le partite. Voglio dire, bisogna essere sempre pronti. E’ molto dura quando si sta seduti in panchina per molto tempo e si sta pensando di dover rimanere a guardare. Ma alla fine abbiamo ottenuto la vittoria. E’ andata come è andata. Dobbiamo solo migliorare nel chiudere prima le partite.”

La partita sembrava già in congelatore all’inizio dell’ultimo quarto. Poi i Brooklyn Nets sono riusciti a rimontare lo svantaggio, anche grazie a un Kyrie Irving da 37 punti. A circa 4 minuti dalla fine, Doc Rivers si è visto costretto a rimandare in campo Embiid e Simmons, dopo averli tenuti a lungo in panchina.

Con questa vittoria, i Philadelphia 76ers (38-17) riconquistano la vetta della Eastern Conference, a danno proprio dei Brooklyn Nets (37-18). Oltre a Embiid e Simmons, si segnala la prestazione di Tobias Harris, autore di 26 punti.

