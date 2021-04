NBA, Luka Doncic segna allo scadere un tiro impossibile

Emozioni forti nella notte al FedEx Forum di Memphis, dove i Dallas Mavericks hanno avuto la meglio sui padroni di casa dei Memphis Grizzlies. Mattatore della serata senza ombra di dubbio Luka Doncic, che regala la vittoria ai suoi con un buzzer beater completamente fuori equilibrio, dal coefficiente di difficoltà altissimo. Merito anche della fortuna, come affermato dallo stesso Doncic:

“Se avevo una buona visione del ferro? Onestamente non mi ricordo. Stavo cadendo. Sono stato fortunato, ma per noi va bene così.”

Luka Doncic è stato il miglior realizzatore dei suoi con 29 punti messi a referto. Anche Kristaps Porzingis ha contribuito, segnando 21 punti. Coach Rick Carlisle ha commentato la vittoria e il tiro allo scadere del suo gioiellino:

“È stata sicuramente una bella partita. Ci sono stati molti alti e bassi. L’ultima giocata è stata fantastica. Si decideva tutto nell’ultimo minuto più o meno. In queste situazioni, si tira fuori un miracolo per vincere queste partite. Semplicemente non è una cosa che succede tanto spesso.”