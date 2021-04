NBA, Ben Simmons torna sul decisivo tiro di Leonard: “Mi ha insegnato molto”

Se c’ una cosa che Ben Simmons non può dimenticare tanto facilmente, è certamente il tiro allo scadere di Kawhi Leonard che ha determinato l’uscita dai Playoff 2019 dei Philadelphia 76ers.

Ospite ai microfoni di Rachel Nichols su “The Jump”, il giocatore ne ha approfittato per ricordare quel momento, ammettendo di aver imparato molto da quella partita:

“Quel colpo di Kawhi nel match contro i Raptors è stato duro da prendere. In ogni caso è stata un’esperienza che mi ha permesso di riflettere. Non è facile vincere, soprattutto quando si tratta di playoff “.

In quella Gara 7 delle semifinali della Eastern Conference tra Toronto Raptors e Sixers, Leonard ha deciso la partita con una giocata a soli quattro secondi dallo scadere. Una tiro che è rimasto un’icona del gioco, un evento che in pochi dimenticheranno e che certamente per i giocatori è stato molto d’insegnamento, sia per i vincitori che per gli sconfitti.

Dopo due stagioni, sembra che i 76ers si siano rialzati da quel brutto incidente di percorso. Di fatto, ora si trovano al primo posto della Eastern Conference con un record 17-37 a pari merito con i Brooklyn Nets. Le partite sul calendario sono sempre meno, per questo motivo sarà fondamentale tenere un buon numero di vittorie per aggiudicarsi il fattore campo nella postseason.

Per quanto riguarda i singoli giocatori, invece, Ben Simmons è candidato al premio DPOY, mentre Joel Embiid è in piena corsa per l’MVP.

Le premesse per fare bene i prossimi Playoff ci sono tutte ma, come sempre, la parola spetta al campo.

Leggi anche:

NBA, i Lakers aprono le porte al pubblico: previsti 2000 tifosi nell’arena

Critiche ed elogi per i Nets da parte di Julius Erving: “Saranno formidabili”

NBA, chi è il giocatore più difficile da marcare? Risponde Rudy Gobert