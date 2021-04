NBA, Anthony Edwards su Alex Rodriguez, futuro owner di Minnesota: “Non so chi sia”

Anthony Edwards è da subito entrato nel cuore dei tifosi dei Minnesota Timberwolves, non soltanto per le sue prestazioni sul campo. Oltre ai 17.9 punti, 4.4 rimbalzi e 2.6 assist di media, infatti, l’ex-Georgia ha da subito mostrato anche delle spiccate doti mediatiche, con interviste e dichiarazioni a volte al limite del ridicolo.

L’ultima dimostrazione di tutto ciò è arrivata in un’intervista svolta martedì, in cui il giocatore ha parlato del nuovo gruppo di investitori destinati ad ottenere il controllo dei Minnesota Timberwolves negli anni a venire. Tra i businessman pronti a rilevare la franchigia è presente anche Alex Rodriguez, leggenda del mondo del baseball e partner di Jennifer Lopez, che però non sembra essere un nome conosciuto al rookie di Minnesota.

Questo lo scambio di battute tra il giornalista che ha chiesto la domanda ed Edwards:

Giornalista: Eri un fan di A-Rod [Alex Rodriguez] crescendo? Edwards: Un fan? Chi è? G: Il giocatore di baseball? Alex Rodriguez? E: Nah. Non so chi sia. R: Ok. E: So che diventerà il proprietario, ma non so niente di baseball.

Anche se la notizia non sembra sconcertante in Italia (evidentemente a causa dell’assenza di una fanbase di grandi dimensioni legata al baseball), Alex Rodriguez è considerato una delle figure più conosciute del mondo della MLB. Il futuro owner ha quindi risposto al giocatore, riprendendo l’intervista su Instagram e salutandolo in questa maniera:

