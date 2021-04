NBA, già finita l’esperienza di Isaiah Thomas ai Pelicans

Isaiah Thomas ha appena fatto in tempo a fare il suo ritorno in campo dopo 14 mesi d’assenza, che il suo sogno NBA è già terminato. I New Orleans Pelicans hanno già firmato James Nunnally con un 10-day contract, e non intendono prolungare il contratto di Thomas. Questo non vuol dire che il play sia completamente fuori dai piani della franchigia. I Pelicans hanno ancora due settimane di tempo, poi dovranno aggiungere obbligatoriamente un altro giocatore al roster. Andrew Lopez di ESPN ha riportato la notizia.

Isaiah Thomas’ 10-day contract with the Pelicans has expired and the team will not look to bring him back right away, source tells ESPN.



Pels could bring him back down the road, though. (1/3) — Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) April 13, 2021

They have 2 weeks before needing to sign another player – on either a 10-day or rest of the year.



Because of luxury tax reasons, Pelicans could wait the full 2 weeks before adding someone. (2/3) — Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) April 13, 2021

I New Orleans Pelicans probabilmente sfrutteranno tutte e due le settimane di tempo per decidere. I recenti infortuni di Josh Hart e di Nickeil Alexander-Walker hanno spinto la franchigia verso altre direzioni. L’ingaggio della guardia/ala Nunnally è da leggere in tal senso. Per questo appare improbabile anche un secondo ingaggio di Isaiah Thomas.

Nella vittoria di lunedì contro i Sacramento Kings, Isaiah Thomas era sceso in campo. Coach Stan Van Gundy aveva parlato così:

“Non ho mai incontrato un veterano più grato di lui della possibilità di giocare in tutto questo tempo nella Lega. E’ stato incredibile vederlo entrare, anche se per pochi minuti, segnare un tiro, prendersi la riconoscenza dei tifosi, spero l’abbia sentita. Un sacco di volte non lo fai mentre sei in campo a giocare. Spero l’abbia sentita e spero l’abbia apprezzata, perché la merita sicuramente. Mi sento un privilegiato per aver avuto la possibilità di allenarlo, anche se per un breve periodo di tempo.”

The Pels loved Thomas’ veteran presence and the way he communicated with younger guys while he was with the team.



But new injuries to Josh Hart (thumb) and Nickeil Alexander-Walker (high ankle sprain) will factor into who gets brought in for next deal. (3/3) — Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) April 13, 2021

Parole che sanno di addio, ma fanno capire come Thomas goda di grande rispetto all’interno della Lega. I Pelicans hanno apprezzato la sua presenza in veste di veterano e il suo modo di comunicare con i giocatori più giovani. In tre partite, Thomas ha messo a segno 7.7 punti di media in 48 minuti totali di utilizzo.

