NBA, riprogrammata la partita tra Minnesota Timberwolves e Brooklyn Nets

La NBA ha annunciato che la partita rinviata lunedì tra i Minnesota Timberwolves e i Brooklyn Nets è stata riprogrammata per oggi pomeriggio americano (ore 22.00, orario italiano) al Target Center di Minneapolis. Come riportato da Malika Andrews di ESPN, non saranno presenti i tifosi alla partita.

La gara era stata rinviata a seguito della sparatoria della polizia che aveva provocato il decesso di Daunte Wright, un uomo di colore precedentemente fermato. La morte del giovane aveva provocato una nuova ondata di proteste in città, che ha risposto imponendo un coprifuoco alle 7 di sera e convocando la Guardia Nazionale.

Le manifestazioni si sono scatenate in contemporanea al processo di Derek Chauvin, l’ufficiale di polizia accusato della morte di George Floyd. La decisione di rinviare la partita di lunedì era stata presa in collaborazione tra la NBA, i Minnesota Timberwolves e i funzionari locali e statali.

Una scelta condivisa anche per il baseball e l’hockey. La MLB aveva deciso rinviare la partita di lunedì sera dei Minnesota Twins contro i Boston Red Sox, così come accaduto in NHL per Minnesota Wild e St. Louis Blues.

