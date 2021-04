Risultati NBA: notte storica per Curry! Vittorie per Suns e Sixers

(33-21) Los Angeles Lakers 96-111 New York Knicks (28-27)

Al Madison Square Garden di New York i Knicks raccolgono un ottimo successo in casa contro i Lakers, ancora senza LeBron e AD. Ci pensa Julius Randle a guidare i suoi alla vittoria con una doppia doppia da 34 punti, 10 rimbalzi, quattro assist e due palle rubate. Bene anche Elfrid Payton con 20 punti e 9/12 di tiro dal campo. Ai Lakers non basta invece un Dennis Schroder da 21 punti e sei assist. 17 punti per Markieff Morris, 14 per il rientrato Kyle Kuzma.

(37-17) Philadelphia 76ers 113-95 Dallas Mavericks (29-24)

Una delle partite più interessanti della notte, la sfida tra i Sixers e i Mavs in casa di questi ultimi, si conclude con una vittoria dominante di Philadelphia. Phila riesce a costruirsi un vantaggio già dall’inizio, finendo sul +18. Per i Sixers, aspettando i Nets mercoledì per la vetta della Eastern Conference, ci pensa Joel Embiid con 36 punti, sette rimbalzi e 10/17 dal campo. Dalla panchina Korkmaz segna 20 punti tirando 4/7 dall’arco, mentre ai Mavs non basta il solo e solito Luka Doncic, con 32 punti, quattro rimbalzi e quattro assist.

(26-26) San Antonio Spurs 120-97 Orlando Magic (17-37)

Conquistandosi un largo vantaggio già dai primi minuti sul parquet, gli Spurs riescono a battere i Magic in trasferta e arrivare a quota 26 vittorie in stagione. DeRozan segna 19 punti (7/11 dal campo) in meno di tre quarti sul parquet, oltre a sei assist e due rimbalzi. Dejounte Murray mette a referto 17 punti, sei assist e cinque rimbalzi, Derrick White 15 e quattro assist. Per i Magic R.J. Hampton è il leading scorer dalla panchina con 16 punti e otto rimbalzi, mentre Wendell Carter Jr. aggiunge 15 punti, otto rimbalzi e quattro assist.

(22-31) Chicago Bulls 90-101 Memphis Grizzlies (27-25)

Al FedExForum di Memphis i Grizzlies riescono, grazie a un parziale a favore di 16-4 negli ultimi minuti del quarto periodo, a portarsi a casa una partita molto combattuta. Guida Memphis Jonas Valanciunas, autore di una prestazione da 26 punti, 14 rimbalzi, tre stoppate e 12/15 dal campo. 17 punti per Dillon Brooks, doppia doppia da 13 punti e 10 assist per Ja Morant. Per i Bulls, Zach Lavine segna 21 punti e serve nove assist ai compagni, mentre Thaddeus Young ne aggiunge altri 20 e Vucevic 17 con 10 rimbalzi.