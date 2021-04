NBA, rottura del menisco per James Wiseman: stagione a rischio

Brutte notizie in casa Golden State Warriors. Secondo quanto riporta Shams Charania di The Athletic, James Wiseman ha subìto la rottura del menisco al ginocchio destro durante il match contro gli Houston Rockets. Il giocatore si è fatto male dopo un tentativo di schiacciata fallito nei primi istanti del secondo quarto.

James Wiseman has left the floor after taking this hard fall pic.twitter.com/Xfcj51dbI2

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) April 11, 2021