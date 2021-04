Joe Johnson valuta il ritorno in NBA

Nonostante i 39 anni, Joe Johnson vuole dimostrare di poter dire ancora la sua in NBA.

Come riportato da Michael Scotto di Hoopshype, il sette volte All-Star, lontano dai parquet dai Playoff 2018, quando vestiva la casacca degli Houston Rockets, starebbe valutando un ritorno a sorpresa nella lega.

Ad attenderlo al varco sono i Milwaukee Bucks. La franchigia del Wisconsin avrebbe in programma un allenamento con Joe Johnson già al termine di questa settimana.

I Bucks dispongono infatti ancora di un posto libero nel roster, ancora da completare in vista degli imminenti Playoff.

In caso di luce verde, a parlare per Johnson saranno i numeri della sua carriera: in diciassette stagione in NBA, il giocatore ha collezionato una media di 16 punti, 4 rimbalzi e quattro assist.

Evidente l’obiettivo del suo ritorno: data la sua esperienza di lunga data ai Playoff, Milwaukee aggiungerebbe un elemento di valore per aiutare il roster dal lato mentalità. E magari anche sul campo, se necessario.

