NBA, Damian Lillard supera Dirk Nowitzki per numero di triple realizzate

Brutta sconfitta per i Portland Trail Blazers che nella notte hanno perduto contro i Miami Heat con il risultato finale di 98-107. L’unica nota positiva della serata è il nuovo traguardo raggiunto in NBA da parte di Damian Lillard il quale ha superato la leggenda dei Dallas Mavericks, Dirk Nowitzki, nella classifica di triple realizzate nella storia della lega.

Damian Lillard (1,983) just passed Dirk Nowitzki (1,982) for 11th all-time on the NBA made threes list ⌚️ pic.twitter.com/x6Cl7IvoGH — Bleacher Report (@BleacherReport) April 12, 2021

Il 6 volte All-Star sta viaggiando con una media di 29 punti a partita in questa stagione, incluse 4.1 triple realizzate ad allacciata di scarpe. Il prossimo obiettivo di Dame è Jason Kidd – ex compagno di squadra di Nowitzki – che attualmente si trova in decima posizione tra i migliori tiratori dall’arco con 1.988 triple all’attivo. Lillard, fermo a quota 1.983, ha bisogno solo di altre 6 bombe per entrare in top-10. Un traguardo raggiungibile nelle prossime uscite.

