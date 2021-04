NBA, Joel Embiid su Ben Simmons: “Voglio che sia sempre aggressivo”

A seguito della vittoria per 117-93 contro gli Oklahoma City Thunder e della contemporanea sconfitta dei Brooklyn Nets con i Lakers, i Philadelphia 76ers sono tornati al comando della Eastern Conference. Secondo Joel Embiid, uno dei fattori che più influenzano l’andamento della squadra è l’attitudine di Ben Simmons. Nel dopo partita, il camerunense si è così espresso sul suo compagno di squadra:

“Voglio che giochi con la massima intensità in ogni singola azione, sia che si tratti di difendere, che di prendersi dei tiri. Lui deve essere aggressivo. Deve fare in modo che i giocatori dell’altra squadra lo temano, proprio come stasera. Ero davvero contento quando ha realizzato quei canestri.”

Nella vittoria contro i Thunder, Simmons ha realizzato 13 punti tirando con una percentuale del 55% dal campo. La sua prestazione è stata fondamentale per il successo dei Sixers. Il duo Embiid-Simmons è sicuramente uno dei più temuti dell’intera NBA. Il centro sta vivendo la sua migliore stagione da quando è nella lega: infatti viaggia a medie di 29.4 punti e 11.1 rimbalzi a partita. Numeri da MVP.

Philadelphia è stata in testa alla Eastern Conference per la quasi totalità di questa stagione. Dopo essere stati scalzati dai Brooklyn Nets, con la vittoria contro i Thunder si sono riappropriati del primo piazzamento. La prossima partita dei Sixers si disputerà nella notte tra lunedì e martedì in casa dei Dallas Mavericks.

