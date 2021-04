NBA, Russell Westbrook e la sconfitta con Phoenix: “Siamo stati poco aggressivi”

I Washington Wizards, con la sconfitta di ieri notte, sono giunti al trentatreesimo stop stagionale. La squadra di Scott Brooks ha affrontato una delle squadre più in forma della lega, ossia i Phoenix Suns, perdendo di ben ventotto punti (106-134). Il migliore degli Wizards è stato Russell Westbrook, il quale ha registrato l’ennesima tripla doppia con 17 punti, 11 rimbalzi e 14 assist a referto.

Russell Westbrook, con onestà, ha parlato della sconfitta, affermando che dopo il terzo quarto (24 punti per gli Wizards contro i 44 dei Suns) la squadra non ha più reagito. Queste le sue parole durante il post-partita:

“Il loro terzo quarto è stato fenomenale. Noi siamo stati poco aggressivi e non abbiamo giocato duramente. Abbiamo perso diverse palle e loro hanno segnato con continuità. Hanno giocato un’ottima gara. Dopo il terzo quarto non ci siamo più ripresi“

Westbrook ha parlato anche di Rui Hachimura, uno dei migliori giocatori dei capitolini in questa stagione, autore di una prestazione non all’altezza delle sue capacità (6 punti, 7 rimbalzi):

“Succede. Alle volte capita avere una giornata no. L’importante è giocare sempre con la giusta aggressività.”

Infine, il play ha parlato del ritorno di Daniel Gafford:

“Sono felice per Gafford. Ha giocato una buona gara. Il suo rientro è fondamentale per noi. La sua fisicità e la sua capacità difensiva sono fondamentali. per noi. “