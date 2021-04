NBA, Zach LaVine raggiunge Jordan e Butler in un gruppo speciale

Nella serata dove piovono primati, oltre a Jayson Tatum, anche il numero 8 dei Chicago Bulls entra nel club dei 50 punti. Zach LaVine disputa una partita strepitosa, condita appunto con 50 punti, 8 rimbalzi e 5 assist in 39 minuti di gioco, ma non riesce comunque a tirare fuori dalle sabbie mobili la sua squadra. Infatti, il team di coach Donovan cede il passo agli Atlanta Hawks per 120 a 108.

A livello personale, Zach LaVine ricorderà sicuramente questa super serata poiché i suoi 39 punti segnati solo nel primo tempo gli permettono di sedersi al tavolo di un record con alcune figure speciali. Dalla fine dell’era Jordan, il giovane classe ’95 è diventato soltanto il terzo giocatore a concludere una partita con 50 o più punti sul tabellino. Prima di lui ci erano riusciti soltanto Jimmy Butler, per due volte, e Jamal Crawford per una volta sola.

Zach LaVine becomes 5th Bull in franchise history to score 50 or more points in a game. Michael Jordan (38 times)

Jimmy Butler (2 times)

Chet Walker (1 time)

Jamal Crawford (1 time) — K.C. Johnson (@KCJHoop) April 10, 2021

Più in generale, la guardia dei Chicago Bulls diventa il quinto giocatore nella storia della franchigia a disputare una gara con una quota così alta di punti. Oltre a Butler e Crawford, Chet Walker ci è riuscito una volta sola, mentre appare irraggiungibile Michael Jordan: 38 partite con più di 50 punti.

Zach LaVine è sicuramente l’uomo-simbolo dei Chicago Bulls stagione 2020/2021. Tuttavia, la zona Playoff sembra piuttosto lontana: la squadra siede momentaneamente al decimo posto della Eastern Conference con 22 vittorie e 29 sconfitte. Ma con un LaVine in questo stato di grazia l’impossibile può diventare possibile.

