NBA, notte da sogno anche per Zion Williamson

I New Orleans Pelicans, provenienti da due sconfitte consecutive, abbattono i Philadelphia 76ers secondi nella Eastern Conference. Decisivo il contributo di Zion Williamson, che mette a segno 37 punti, 15 rimbalzi e 8 assist – quest’ultimi due entrambi career high – in 35 minuti di gioco, flirtando con quella che sarebbe potuta essere la prima tripla-doppia della carriera.

A ogni modo, questa prestazione del numero 1 dei Pels è comunque da record. Zion Williamson, infatti, diventa soltanto il secondo giocatore più giovane nella storia della NBA a concludere una partita con almeno 35/15/5 sullo score finale. Il primo a riuscirci fu John Drew nel lontano 1983, allora negli Utah Jazz.

Zion Williamson tonight: 37 PTS

15 REB (career-high)

8 AST (career-high)

15-28 FG He is the 2nd youngest player with a 35/15/5 game since 1983 (John Drew in 1974). pic.twitter.com/2UNUSPKNRv — StatMuse (@statmuse) April 10, 2021

Il compagno Lonzo Ball, tra le fila della panchina a causa di un infortunio al flessore, ha potuto guardare comodamente la partita e ammirare lo spettacolo, che ha commentato anche su Twitter con l’hashtag “sono un fan”:

“Zion è differente!!”.

In questa seconda stagione in NBA, il prodotto dei Duke Blue Devils ha disputato momentaneamente 46 partite e sta viaggiando a una media di 26.3 punti, 7 rimbalzi e 3.5 assist. I suoi Pelicans, però, siedono attualmente all’undicesimo posto della Western Conference con 23 vittorie e 29 sconfitte. La strada per i Playoff è ancora lunga, ma Williamson e compagni ce la metteranno tutta per provare a strappare un biglietto.

