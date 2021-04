I Washington Wizards pronti a riaccogliere i tifosi alla Capital One Arena

La campagna di vaccinazione negli Stati Uniti procede a ritmo serrato e le conseguenze di queste azioni si notano anche dalle riaperture di attività locali. L’ultima notizia in questo senso, riguarda la riapertura della Capital One Arena di Washington. Secondo quanto riportano i media locali, il sindaco della cittadina, Muriel Bowser, ha dato il via libera per consentire l’ingresso dei tifosi fino ad un massimo del 10% della capacità totale dell’Arena.

I fan potrebbero tornare alle partite casalinghe degli Wizards già dal prossimo 16 aprile. Non è chiaro esattamente chi potrà partecipare o dove potranno sedersi i tifosi. Monica Dixon, Presidente degli Affari di Monumental Sports and Entertainment, ha chiarificato che nella giornata di lunedì verrano pubblicati tutti i criteri di partecipazione agli eventi sportivi casalinghi:

“Siamo grati a @MayorBowser, DC Health e DC HSEMA per averci concesso una deroga per dare tornare a dare il benvenuto ai fan di Caps e Wizards alla Capital One Arena. L’ingresso sarà consentito ad un 10% / ossia a 2.100 fan. Stiamo definendo i dettagli e rilasceremo ulteriori informazioni lunedì 12 aprile.”

L’ultima volta che i tifosi capitolini hanno assistito ad una partita alla Capital One Arena è stato il 10 marzo 2020, quando gli Wizards hanno ospitato i Knicks. Oltre a Capitals e Wizards, anche Washington Nationals e DC United sono state autorizzate ad aumentare l’ingresso dei tifosi, tra il 10 % e il 25 % della capacità.

