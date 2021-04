NBA, rissa tra Lakers e Raptors: espulsi Harrell e Anunoby

I Los Angeles Lakers, nella notte, hanno avuto la meglio sui Toronto Raptors, ma lo scontro è diventato anche fisico quando, nel primo quarto, è scattata la rissa.

Durante un tentativo di appoggio al ferro, OG Anunoby è stato vistosamente trattenuto da Dennis Schroder. Il tedesco, dopo aver commesso il fallo intenzionale, non si è staccato dall’avversario. Anunoby, infastidito, lo ha praticamente ribaltato a terra. Il plateale gesto ha scatenato le ire dei Lakers.

Il primo a scattare è stato un imbestialito Montrezl Harrell, che spingendo a destra e a manca per intervenire a difesa del proprio compagno, ha avuto qualcosa da dire al giocatore dei Raptors:

The Lakers and Raptors had to be separated after a physical play between Dennis Schröder and OG Anunoby.

Anunoby and Montrezl Harrell were ejected from the game. pic.twitter.com/hBNxjGyWWv

— SportsCenter (@SportsCenter) April 7, 2021