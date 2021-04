Mercato NBA, DeMar DeRozan può testare la free agency

Quando si aprirà la free agency, DeMar DeRozan potrà diventare uno dei giocatori liberi più attraenti in assoluto. Infatti, secondo quanto riportato da Sam Amick e John Hollinger di The Athletic, c’è una possibilità più che concreta di vedere il numero 10 dei San Antonio Spurs esplorare la prossima free agency.

DeMar DeRozan si trova all’ultimo anno di un contratto quinquennale da 139 milioni di dollari firmato originariamente con i Toronto Raptors nel 2016. Lo scorso novembre, l’ala piccola ha deciso di esercitare la sua player option da oltre 27 milioni di dollari.

In questa sua terza stagione in Texas, il classe ’89 ha disputato momentaneamente 41 partite e sta viaggiando a una media di 21.0 punti, 4.4 rimbalzi e 7.0 assist. La sua squadra siede attualmente al nono posto della Western Conference con 24 vittorie e 24 sconfitte. DeRozan e gli Spurs tenteranno in tutti i modi di staccare un biglietto per i Playoff. Il futuro del giocatore si deciderà tra pochi mesi.

