NBA, Chris Paul celebra Space Jam con la sua “Secret Stuff”

Nella notte i Phoenix Suns hanno ottenuto una grande vittoria contro gli Utah Jazz, diretti concorrenti per il primo posto della Western Conference. All’overtime, la franchigia dell’Arizona è riuscita ad avere la meglio sulla prima della classe ad Ovest e a portare la striscia di vittorie consecutive a sette partite.

Il ruolo di CP3 è stato, ancora una volta, fondamentale. L’ex Clippers ha fatto registrare 29 punti, 9 assist e 4 rimbalzi con il 50% dal campo. Importantissima è stata anche la performance di Devin Booker, autore di 35 punti.

Decisivo nel finale, Chris Paul è stato anche beccato a bordocampo a sorseggiare da una borraccia speciale, riportante la scritta “Chris Secret Stuff”. Un chiaro riferimento alla “Michael Secret Stuff”, usata da Jordan nel primo Space Jam.

For everyone wondering how the Suns pulled this one out…

Peep Chris Paul's drink 😂pic.twitter.com/Umk5lxJo6g

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 8, 2021