NBA, Paul George commenta la vittoria contro Portland

Tra le diverse gare giocate nella nottata, i Los Angeles Clippers hanno sconfitto i Portland Trail Blazers 133-116, trascinati anche da un superlativo Paul George. L’ex-Pacers ha messo infatti a referto 36 punti, 3 rimbalzi e 5 assist, con 6 triple segnate su 9, unite alla solita abilità difensiva e intelligenza cestistica.

La guardia ha avuto modo di discutere della prestazione dei suoi ai microfoni di Bally Sports West, a partire dalla difesa su Damian Lillard (bloccato ad un impietoso 2-14 dal campo):

“Lillard è un realizzatore esplosivo, abbiamo dovuto difenderlo con più giocatori. Non volevamo avesse dei tiri facili, e penso siamo stati bravi a non concederne dall’inizio alla fine.”

George ha poi parlato dalla sua strabiliante performance offensiva da 36 punti, di cui 22 nel primo quarto:

“Mi sentivo in forma, mi sono sentito esplosivo. Sono sceso in campo per attaccare, segnare e finalizzare ed essere più aggressivo rispetto a distribuire la palla. Segnare è stata la priorità e tutto il resto è arrivato da solo.”