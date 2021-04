Le Arene NBA torneranno ad avere il 100% dei tifosi nella prossima stagione

La NBA si prepara ad un graduale ritorno alla normalità. Secondo quanto appreso da ESPN, la lega si aspetta un ritorno al 100% dei tifosi all’interno delle arene, già a partire dalla prossima stagione. La campagna vaccinale negli Stati Uniti sta proseguendo a vele spiegate, con il Presidente Joe Biden che ha dichiarato come dal prossimo 19 aprile saranno aperte le vaccinazioni di massa a tutti gli adulti. Ecco perché all’interno della NBA filtra un certo ottimismo.

Ad onor del vero, Adam Silver si aspetta un graduale ritorno dei tifosi anche in vista dei Playoff di giugno. C’è enorme fiducia, peraltro, nella nuova partnership pluriennale stretta dalla lega con Clear, una società di screening biometrici nota per lo sviluppo di processi di sicurezza accelerati, già utilizzati in centinaia di aeroporti in tutto il mondo. Clear è attualmente usato per la rilevazione rapida del Covid-19 e la sua tecnologia verrà resa disponibile a tutte le 30 squadre del campionato per rendere sicuro l’ingresso dei tifosi all’interno delle arene.

#NBA and CLEAR, a secure identity company, have partnered to make CLEAR’s Health Pass technology available to NBA teams for COVID-19 health screenings in their arenas. A third of NBA teams have started using CLEAR’s technology for their employee or fan safety protocols in-arena. — Duane Rankin (@DuaneRankin) April 7, 2021

La partnership dovrebbe essere annunciata da ambo le parti proprio durante la giornata di oggi. Un terzo della lega – inclusi Orlando Magic, San Antonio Spurs e Atlanta Hawks – sta già utilizzando il programma “Health Pass” di Clear, che è rappresentato da una sorta di tracciamento dei risultati dei tamponi effettuati da un determinato individuo e dalla registrazione della vaccinazione.

Se il sistema sembra essere già rodato da un punto di vista dell’accoglienza dei tifosi statunitensi, resta da capire come la lega gestirà l’eventuale ingresso di tifosi Europei e non, per cui le campagne di vaccinazione sono ancora in un fase di organizzazione interna con tutte le difficoltà per singolo caso.

