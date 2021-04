Mercato NBA, Miami Heat: Dewayne Dedmon vicino alla firma

I Miami Heat pescano tra i free agent e sono vicini all’accordo con Dewayne Dedmon. La squadra guidata da coach Spoelstra era da tempo alla ricerca di un lungo per puntellare la rotazione dopo i cambiamenti che hanno interessato il frontcourt a ridosso della trade deadline 2021.

The Miami Heat are planning to sign free agent center Dewayne Dedmon, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 6, 2021

Precious Achiuwa aveva ricoperto il ruolo di vice-Adebayo a inizio stagione, salvo poi venire rimpiazzato di recente prima da Chris Silva e poi da Kelly Olynyk. La partenza di questi ultimi verso altri lidi ha portato in Florida via trade Nemanja Bjelica. L’ex Kings ha agito da backup di Adebayo nelle prime uscite con la nuova maglia, sfruttando ogni occasione per ritagliarsi spazio.

Dedmon si inserisce in questo quadro in evoluzione e trova una nuova sistemazione dopo essere stato inserito in uno scambio post-Draft nel mese di novembre. Da Atlanta il giocatore era passato a Detroit. I Pistons l’avevano però tagliato poche ore dopo.

Leggi anche:

Mercato NBA, i Detroit Pistons confermano Tyler Cook fino a fine stagione

NBA, Isaiah Thomas:”Sono pronto fisicamente e mentalmente”

Mercato NBA, McLemore firma con i Los Angeles Lakers

NBA, Wizards, niente tifosi per le rimanenti partite casalinghe di regular season?