Mercato NBA, Nemanja Bjelica ai Miami Heat via trade

Nemanja Bielica, dato per partente da ormai diverse settimane si separa da Sacramento a ridosso della Trade Deadline – fissata per le 20 ora italiana. I Miami Heat hanno finalizzato infatti una trade con i Kings spedendo in California Moe Harkless e Chris Silva.

Miami is sending Moe Harkless and Chris Silva to the Kings, sources tell ESPN. https://t.co/qcIwNnme3t — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021