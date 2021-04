WNBA, il film sulla stagione 2020 prossimamente su ESPN

Una prima volta per la WNBA e una prima volta anche per ESPN Films. Dal 13 maggio il network americano manderà in onda il primo docufilm dedicato alla lega femminile di pallacanestro. Il focus sulla stagione WNBA 2020 è chiaro sin dal titolo, ‘144’, un numero che richiama tutte le giocatrici impegnate in una bolla – analoga a quella NBA – allestita in Florida nelle strutture di IMG Academy.

Chiney Ogwumike, All-Star WNBA, attualmente commentatrice per ESPN nonché Executive producer del documentario, ha descritto così il prodotto finito:

“Sviluppare questo documentario sulle mie sorelle in WNBA e la stagione 2020 è stato un onore. ‘144’ allarga lo sguardo su come la nostra lega abbia aiutato a imporre un cambiamento nella società, ridefinendo al contempo la visione dello sport agonistico femminile ai massimi livelli. È un privilegio mostrare le 144 [giocatrici] nella loro vulnerabilità, concedendo alle telecamere il dietro le quinte, insistendo sulla dedizione verso l’impatto sociale e la loro forza in una delle stagioni più complesse mai vissute.”

IL TRAILER DI ‘144’, SULLA STAGIONE WNBA 2020

