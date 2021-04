NBA, Stephen Curry vicino al record di Wilt Chamberlain in maglia Warriors

Nonostante l’ennesima sconfitta arrivata nella notte per i Golden State Warriors, Stephen Curry ha un motivo per sorridere poiché con i 37 punti segnati si trova ora a sole 129 lunghezze di distanza dal record di punti con i californiani (17.783) detenuto da Wilt Chamberlain.

Curry, secondo in questa speciale classifica a quota 17.654, al termine della partita persa contro gli Atlanta Hawks, ha commentato in questa maniera il possibile traguardo:

“È surreale ad essere onesti. Non so quanti anni Wilt abbia giocato qui, ma ha fatto un sacco di punti. Ovviamente è una leggenda e lo è per la lega intera. Chiaramente per me che ho fatto un’intera carriera in maglia Warriors, avvicinarsi a lui è piuttosto pazzesco. È davvero incredibile. È una pietra miliare importante. Ci crederò quando arriverà realmente il sorpasso in classifica.”