NBA, Stephen Curry sulla crisi di Golden State: “Situazione schifosa”

Siamo alla settima sconfitta nelle ultime otto per i Golden State Warriors. Nella notte la compagine allenata da coach Steve Kerr ha dovuto cedere di fronte agli Atlanta Hawks di un buon Gallinari (25 punti per l’italiano, ndr). Stephen Curry nel post-partita non ha potuto nascondere la sua frustrazione dopo l’ennesima battuta d’arresto della sua squadra:

“È dura. Avevamo tutti aspettative più alte su dove avremmo dovuto essere in questa stagione. E i ragazzi vogliono superare le aspettative per se stessi, per lo staff tecnico, qualunque cosa sia. E quando non succede, è frustrante. Spero che questa sconfitta ci dia la motivazione per tornare a vincere, per lavorare ancora più duramente e per migliorare noi stessi. Spero che nessuno si accontenti di trovarsi in questa situazione di mezzo. Stiamo ancora cercando di capire di che pasta siamo fatti.”

Curry, il quale ha chiuso il match con la solita prestazione da oltre 30 punti (37 per la precisione), sembra non aver avuto un sostegno solido dalla panchina. Guardando le stats, la second unit di Atlanta ha avuto un impatto decisamente più importante: 55-19.

“Non possiamo giocare nel modo in cui abbiamo giocato durante l’ultimo quarto e aspettarci che le cose cambino. Dobbiamo apportare le modifiche necessarie. È chiaro che in questo momento, la situazione complessiva ci fa schifo. Perdere fa schifo. C’è una sensazione terribile nello spogliatoio. Non abbiamo davvero molti motivi per cui sorridere.”

Ancora una volta, Golden State ha registrato più falli (26) che assist distribuiti (25). Un problema non ancora risolto dal coaching staff californiano:

“Non lo so. È la ventesima volta che ci viene posta questa domanda, e non l’abbiamo ancora capito.”

Stesso sentimento da parte di coach Steve Kerr:

“Se lo sapessi, ti darei la risposta. Ne parliamo tutti i giorni. Ne abbiamo parlato prima della partita, ne abbiamo parlato all’intervallo. Ed è semplice il motivo di questa sconfitta: abbiamo perso perché abbiamo fatto troppi falli.”

E intanto la classifica dice che gli Warriors sono decimi nella Western Conference con un record di 23-27.

