NBA, Tyronn Lue elogia Rondo: “Giocatore di carattere”

Dopo settimane trascorse alla ricerca di un playmaker di spessore, i Los Angeles Clippers hanno messo le mani su Rajon Rondo. Il prodotto di Kentucky era già stato corteggiato dai californiani lo scorso autunno, salvo poi sposare la causa degli Atlanta Hawks. Tuttavia, seppur a distanza di alcuni mesi, Tyronn Lue è finalmente riuscito ad ingaggiare il due volte campione NBA, rinunciando a Lou Williams e a due future scelte.

La collaborazione tra i due non è certo una novità. Dal 2011 al 2013, infatti, mentre Rondo possedeva senza mezzi termini le chiavi dei Boston Celtics, Tyronn Lue sedeva in panchina, in qualità di membro dello staff di Doc Rivers. Di seguito, le parole dello stesso Lue in merito al trasferimento del giocatore, rilasciate nella giornata di oggi ai microfoni di ESPN:

“Rajon è qui per aumentare il tasso tecnico della squadra. Rondo porta esperienza, malizia e capacità di vincere. Parliamo di un giocatore di carattere, che talvolta diventa anche troppo focoso. Questo non è un problema, dato che non guasta mai un ragazzo sempre sul pezzo anche a livello nervoso. Non so se partirà in quintetto, anche perché non dispongo ancora di un roster completamente sano. Quando tutti saranno disponibili, deciderò.”

Lue ha voluto anche dedicare un pensiero al partente Lou Williams, complimentandosi per la sua professionalità:

“Lou mancherà a tutti, non solo per il suo contributo in campo. E’ una persona eccezionale, prima ancora di essere un cestista sopraffino. Quando riesci a combinare alle tue capacità tecniche grande umanità, allora non puoi che meritare gli applausi dei colleghi.”

Leggi anche:

NBA, Masai Ujiri parla del futuro di Toronto e della mancata cessione di Lowry

NBA, Steve Kerr fiducioso: “Avremo una serie vincente di partite”

NBA, Phil Jackson parla del periodo ai Knicks e critica la leadership di Carmelo Anthony