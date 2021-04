NBA, Golden State perde di 53 punti: il commento di Steve Kerr

Notte davvero difficile nella Baia. I Golden State Warriors hanno subito una delle sconfitte più cocenti nella storia della franchigia californiana: 130-77 il risultato finale contro dei Toronto Raptors che arrivavano da 13 sconfitte nelle ultime 14 partite. 53 i punti di differenza alla sirena finale, una cifra che coach Steve Kerr ha commentato con grande amarezza:

“Lo avete visto tutti. Siamo stati distrutti. Non c’è molto altro da dire, è stato umiliante per tutti i convolti. Penso che la partita ci sia sfuggita di mano molto velocemente e abbiamo perso sicurezza. Senza Steph e Draymond là fuori siamo andati alla deriva appena le cose hanno cominciato ad andare male”

I numeri in casa Warriors sono davvero sconcertanti: i Raptors hanno fatto registrare un parziale di 51 punti di differenza a cavallo del secondo e terzo periodo, il distacco più ampio su due quarti consecutivi nella storia nell’NBA. Golden State diventa inoltre il quarto team negli ultimi 25 anni a inseguire gli avversari di almeno 60 punti in una partita. Inoltre i 53 punti di differenza finale sono inoltre a parimerito al terzo posto per il distacco più ampio fatto registrare da una squadra con un record di almeno 10 partite sotto .5oo di vittorie (Toronto siede all’undicesimo posto della Eastern Conference, 19-30).

“La nostra squadra è stata costruita per passarsi la palla. Quando muovi il pallone in questa lega, è lì arriva la magia. Stanotte ho visto un possesso dopo l’altro in cui dopo il primo passaggio si andava subito al tiro. Dobbiamo giocare per i nostri compagni, e oggi non lo abbiamo fatto”

