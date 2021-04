NBA, Pascal Siakam: “Bella vittoria, ma dobbiamo vincere più partite”

Una vittoria schiacciante quella di questa notte dei Toronto Raptors contro gli Warriors: i canadesi hanno travolto Golden State grazie, soprattutto, ai 36 punti realizzati da Pascal Siakam.

Nel giorno del suo compleanno, Siakam ha regalato la vittoria con il più ampio margine nella storia della franchigia canadese: ben 53 i punti di differenza tra le due squadre dove, oltre al numero 43 dei Raptors, buona parte del lavoro è stato svolto anche da Gary Trent Jr. (24 punti per lui). Un bel modo per Siakam di festeggiare gli anni:

Siakam said he woke up to his niece singing happy birthday. "I think that was the greatest happy birthday I've ever had… Today was a beautiful day."

"It's been a crazy year… All I want is to look back at these times (and say) this was tough but look what came out of it"

