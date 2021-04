I Portland Trail Blazers vedono interrompersi a quattro la loro striscia di vittorie consecutive. A fermare la loro marcia vittoriosa ci pensa Giannis Antetokounmpo, autore di una prestazione fuori dal comune che gli permette di eguagliare Wilt Chamberlain.

First player with a 45/10 game on 85% shooting since Wilt Chamberlain in 1967. (h/t @statmuse) pic.twitter.com/zqZlDSpGsk — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 3, 2021

The Greek Freak realizza 47 punti, conditi da due assist e 12 rimbalzi, registrando ben l’85.7% dal tiro (18/21): una statistica con la quale diventa il secondo giocatore nella storia NBA a segnare 18 tiri da due punti su 18 in una partita, eguagliando così Wilt Chamberlain che, nel lontano 1967, registrò gli stessi numeri di Antetokounmpo contro i Baltimora Bullets.

Giannis Antetokounmpo is the 2nd player in NBA history to go 18-18 on two-pointers in a game, joining Wilt Chamberlain, who went 18-18 on Feb. 24, 1967 against the Baltimore Bullets. pic.twitter.com/hxHOy2AN2R — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 3, 2021

Giannis Antetokounmpo si aggiudica game-set-match nello scontro tra top scorer con Damian Lillard, autore di 32 punti, cinque assist e quattro rimbalzi. Il numero 34 dei Milwaukee Bucks si ritiene abbastanza soddisfatto della sua prestazione:

“Ho cercato solo di essere più aggressivo e, a fine giornata, posso dire di esserci riuscito. Questa sera è una di quelle sere in cui sono stato molto bravo dentro l’area, tutto questo grazie anche ai miei compagni di squadra che mi hanno aiutato”

La vittoria dei Bucks passa anche per le mani di Jrue Holiday, autore di 22 punti e 10 assist, e di Khris Middleton che si porta a casa un bottino di 20 punti, sette rimbalzi e otto assist. Una prestazione di squadra che veste a pennello con il modo di giocare di Giannis Antetokounmpo, come spiega coach Mike Budenholzer nel post partita:

“È stato davvero bravo questa sera: è una serata speciale per lui, si è sempre piazzato bene e ha segnato tutto quello che gli è capitato a tiro. Il merito è sia suo che del resto della squadra: siamo stati attenti in tutte le fasi, non abbiamo commesso particolari errori. Questi due elementi ci hanno permesso di vincere: questo nostro modo ci giocare esalta le caratteristiche di Giannis”

Coach Budenholzer on Giannis' 47 points: "It was a really special game for him." Postgame presser ⬇️ pic.twitter.com/78bnf5HO3G — Bally Sports Wisconsin (@BallySportWI) April 3, 2021

I Bucks torneranno a giocare questa notte contro i Sacramento Kings, con Giannis Antetokounmpo pronto a fare di nuovo faville.

