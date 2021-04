Mercato NBA, Rondae Hollis-Jefferson vicino alla firma con Portland

Sebbene l’NBA trade deadline del 25 marzo sia già stata superata, le trenta franchigie sono tutt’ora alla ricerca degli ultimi free agent per completare i propri roster in proiezione playoff. Secondo Shams Charania di The Athletic, i Portland Trail Blazers firmeranno a breve Rondae Hollis-Jefferson, svincolato dopo una breve apparizione al training camp T’Wolves in preseason.

The Portland Trail Blazers are planning to sign forward Rondae Hollis-Jefferson, sources tell @TheAthletic @Stadium. Hollis-Jefferson spent training camp with the Timberwolves. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 2, 2021

Curiosamente, Hollis-Jefferson era stato scelto proprio dalla franchigia dell’Oregon al Draft del 2015, salvo poi essere scambiato quella stessa notte per Mason Plumlee ed una scelta che sarebbe poi diventata Pat Connaughton.

Oltre alla breve parentesi in Minnesota, Hollis-Jeffferson ha giocato anche per i Toronto Raptors e i Brooklyn Nets, franchigia nella quale ha passato i suoi primi quattro anni NBA. In carriera, il giocatore può vantare 9.3 punti, 5.6 rimbalzi e 1.9 assist a partita.

Dopo il recente scambio che ha portato Norman Powell a Portland, sono chiare le intenzioni della dirigenza Blazers, ora sesti ad Ovest. Allungare il più possibile la profondità della propria panchina e puntare nuovamente alle finali della Western Conference.

Leggi anche:

Risultati NBA: 47 di Giannis contro Portland! Vittorie anche per Lakers e Suns

NBA Twitter Trend Topic: Week 15

La NBA multa Kevin Durant

Mercato NBA, decadale ai New York Knicks per Norvel Pelle