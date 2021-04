Mercato NBA, decadale ai New York Knicks per Norvel Pelle

I New York Knicks hanno deciso di affidarsi al mercato per trovare un nuovo rinforzo per il loro reparto lunghi. Si tratta del centro Norvel Pelle. La franchigia della Grande Mela ha raggiunto un accordo con il giocatore sulla base di un contratto decadale. Shams Charania di The Athletic ha riportato la notizia.

The New York Knicks plan to sign center Norvel Pelle to a 10-day contract this weekend, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 2, 2021

I New York Knicks hanno deciso di ingaggiare Pelle per far fronte all’infortunio di Mitchell Robinson, che dovrà stare sicuramente fuori per le prossime settimane a causa della frattura del piede destro. I Knicks sono attualmente sesti nella Eastern Conference , in piena corsa Playoff. Al momento hanno un record di 24 vittorie e 24 sconfitte.

Questo è il terzo 10-day contract firmato da Norvel Pelle in questa stagione. Precedentemente aveva firmato con i Brooklyn Nets e con i Sacramento Kings. In totale ha giocato quattro partite, segnando circa 2 punti di media. In NBA, Pelle ha vestito inoltre la maglia dei Philadelphia 76ers. Il centro 28enne ha giocato anche in G League e in Italia, vestendo le maglie di Varese e Torino.

