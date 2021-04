NBA, Stephen Curry si ferma ancora per il problema al coccige

Stephen Curry salterà la partita di questa notte contro i Toronto Raptors a causa di un problema al coccige. Curry si trascina dietro questo infortunio da un po’ di tempo e, a causa del dolore, i Golden State Warriors dovranno fare a meno di lui nuovamente. Il giocatore ha comunque giocato 36 minuti la scorsa notte, nella sconfitta degli Warriors contro i Miami Heat. Nick Fridell di ESPN ha riportato la notizia.

With Steph out tonight vs. Raptors — and still dealing with pain in the tailbone — it's also going to be interesting to see if he plays both sides of next week's back-to-back against the Wizards and Rockets. Warriors are 1-6 without him.

— Nick Friedell (@NickFriedell) April 2, 2021