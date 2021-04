Roy Williams (coach di North Carolina) ha annunciato il ritiro

Dopo 33 anni in qualità di capo allenatore nella Division I, il coach dei North Carolina Tar Heels Roy Williams ha annunciato il suo ritiro. Williams ha conquistato tre titoli NCAA alla guida dei Tar Heels, nel 2005, 2009 e 2017.

Durante il corso della sua carriera ha ottenuto 903 vittorie, terzo di tutti i tempi. È stato in grado di raggiungere le Final Four in ben nove occasioni e nel 2007 è stato introdotto nella Naismith Basketball Hall of Fame.

Prima di diventare il capo allenatore di North Carolina, Williams ha allenato i Kansas Jayhawks per quindici stagioni. È l’unico allenatore ad aver raggiunto più di 400 vittorie con due università differenti. Inoltre, dal 1978 al 1988, è stato il vice allenatore del leggendario Dean Smith (coach di Michael Jordan).

Durante il corso della sua carriera, Williams ha allenato 32 scelte al primo giro del draft NBA. Inoltre è il terzo coach in assoluto ad aver raggiunto il torneo NCAA in 30 occasioni. Le sue 79 vittorie nella “Big Dance” lo rendono il secondo migliore di sempre.

