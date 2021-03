NBA, si avvicina il rientro di D’Angelo Russell

D’Angelo Russell, assente dai parquet da quasi due mesi a causa di un risentimento al ginocchio sinistro, si è finalmente sottoposto all’esame di controllo decisivo per conoscere la data del suo rientro in campo. Secondo le indiscrezioni raccolte da ESPN, la visita avrebbe confermato le tempistiche previste un mese e mezzo fa dal primo esame artroscopico (4/6 settimane da metà febbraio), consentendo di fiutare un ritorno ormai prossimo.

Chris Finch, coach dei Minnesota Timberwolves, ha rivelato alcuni dettagli interessanti in merito all’attuale stato fisico dell’ex giocatore di Brooklyn:

“Russell si è allenato normalmente con i suoi compagni ieri. Qualsiasi infortunio al ginocchio richiede un’accorta procedura di fisioterapia e noi non avevamo alcuna intenzione di forzare i tempi di recupero. L’ultima seduta di allenamento è stata molto incoraggiante e non vediamo l’ora di riabbracciarlo in una partita ufficiale. Non ho ancora avuto il piacere di allenarlo in partita dal mio arrivo e non vedo l’ora di vederlo in azione con l’amico Towns.”