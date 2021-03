NBA, Nicolò Melli stregato da Doncic: “Luka è un giocatore fantastico”

Dopo esser stato relegato ai margini della rotazione dei Pelicans da coach Stan Van Gundy, Nicolò Melli , avendo espressamente chiesto la cessione, è stato inserito nell’affare che ha portato JJ Redick a Dallas, trovando in Texas una franchigia disposta a valorizzare le sue comprovate qualità.

L’ex giocatore del Fenerbache si è integrato ottimamente nella nuova realtà, già ricchissima di talenti europei, esordendo immediatamente lo scorso lunedì e contribuendo alla vittoria sui Thunder con sei punti e tre rimbalzi in undici minuti abbondanti di utilizzo.

Al termine dell’incontro, passando in rassegna tutti i suoi nuovi compagni di formazione FIBA, Nicolò ha espresso apprezzamenti di valore all’indirizzo di un giocatore in particolare, Luka Doncic, già incontrato da avversario nella finale di Eurolega del 2018 vinta dal Real Madrid, nonostante i 28 punti dell’italiano:

“Luka è un giocatore fantastico, oltre ad essere un ragazzo splendido. Mi ha accolto da subito alla grande e tra noi si è già creata un bella intesa in campo. Ovviamente, parlando di un giocatore speciale, non nascondo che la cosa mi faccia piacere; Luka facilita il lavoro di tutti i compagni, facendo dannare gli avversari. Ha persino rifiutato un tiro facile per agevolare la mia prima conclusione con la nuova maglia. In conclusione, non posso non menzionare tutta la franchigia, ringraziandola per avermi riservato enorme affetto sin dal primo giorno. Mi sento benissimo al momento.”