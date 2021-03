DeMarcus Cousins è a un passo dalla firma con i Los Angeles Clippers. Il giocatore è già a LA per i test di rito è una volta rilevata l’idoneità firmerà il contratto per riprendere a giocare in NBA. Lo scrive Shams Charania di The Athletic

The Los Angeles Clippers plan to sign center DeMarcus Cousins, pending clearance of NBA health and safety protocols, multiple sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 31, 2021

Il centro nelle scorse settimane aveva raggiunto un accordo di buyout con gli Houston Rockets poiché alla ricerca di nuovi stimoli in una squadra che potesse lottare per il titolo. Il giocatore ritrova così Rajon Rondo – ex compagno di squadra ai tempi dei New Orleans Pelicans e Sacramento – così come Patrick Patterson – insieme a Kentucky e Sacramento.

La compagine allenata da Tyronn Lue era alla ricerca di un nuovo centro da inserire in un pacchetto lunghi già composto da Serge Ibaka e Ivica Zubac. I termini contrattuali non sono ancora chiari, ma secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski, la franchigia californiana potrebbe prima voler testare la condizione fisica del giocatore firmando un contratto decadale.

Free agent center DeMarcus Cousins and the Clippers are discussing a 10-day contract, but no decision is expected until next week, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 31, 2021

IN AGGIORNAMENTO