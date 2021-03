NBA, Lou Williams: “Avevo bisogno di tempo per decidere cosa fare”

Lou Williams ha tenuto tutti sulle spine per qualche giorno prima di abbracciare effettivamente gli Atlanta Hawks. Tra l’addio ai Los Angeles Clippers e l’approdo in Georgia, infatti, c’è stato un profondo spazio di riflessione in cui è aleggiata perfino l’idea del ritiro.

Uomo chiave nella trasformazione dei losangelini da franchigia di media fascia a corazzata contender per il titolo, Lou Williams ha deciso infine di tornare in quella che fu la sua casa tra il 2012 e 2014. Queste sono state le sue parole a The Press-Enterprise:

“Ho impiegato qualche giorno per decidere di venire qui perché una volta arrivato volevo che la mia energia fosse positiva, che la mia esperienza fosse positiva. Non volevo che i ragazzi mi guardassero e vedessero l’aria di colui che non avrebbe voluto essere qui.”

Il nuovo numero 6 degli Hawks ha poi continuato:

“Non era nulla di personale contro gli Hawks, avevo soltanto bisogno di tempo per decidere cosa fosse meglio per me a questo punto della carriera. Ma adesso sono qui e come ho detto sono stato abbracciato, i compagni sembrano desiderosi di vedermi qui e io sono pronto per tornare a lavoro.”

La squadra di coach McMillan si trova attualmente al sesto posto della Eastern Conference con 23 vittorie e 24 sconfitte. La lotta per un posto ai Playoff brucia ancora e Lou Williams, in mezzo al fuoco, sarà in grado di apportare un po’ di magia. O meglio, di acqua.

