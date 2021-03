Una vittoria con il brivido quella dei Phoenix Suns contro gli Atlanta Hawks di Danilo Gallinari: nonostante il risultato positivo, Chris Paul non è soddisfatto della prestazione della squadra.

Le cose si sono complicate quando nel terzo e nell’ultimo quarto gli Hawks hanno preso le misure ai Suns, cercando fino all’ultimo di trovare la vittoria. Ma sono i Suns a spuntarla, grazie anche ad una tripla nei secondi finali di Jae Crowder, autore di 19 punti, 4 rimbalzi e 3 assist.

L’alto rischio corso dalla sua squadra non è piaciuto a Chris Paul che, al termine della partita, commenta:

“Abbiamo fatto parecchi errori che potevano costarci caro. Dobbiamo essere migliori. Questo è il motivo principale della mia frustrazione: abbiamo chiuso la partita, ma non avremmo dovuto trovarci in quella situazione così rischiosa”

Una vittoria arrivata grazie anche a Devin Booker, autore di 21 punti, ai 20 di Dario Saric subentrato dalla panchina e agli 8 assist di Chris Paul, arrivati insieme ai 12 punti realizzati. Nonostante la fatica, per coach Monty Williams l’importante è non esserne usciti sconfitti:

“Tutti vogliono vincere senza fatica, ma non sempre è possibile. Sicuramente dovremo prestare più attenzione e non ripetere gli errori fatti oggi, ma l’importante per me è vincere e per questo mi tengo stretto il risultato di stasera”

Successo stagionale numero 32 per Phoenix che rimane ancorata al secondo posto della Western Conference: Chris Paul & Co. torneranno in campo questa notte ospitando i Chicago Bulls.

