Porte girevoli ai San Antonio Spurs per il ruolo di ala grande. La franchigia texana, fresca dell’addio a LaMarcus Aldridge, ha ufficializzato l’arrivo di Gorgui Dieng, come riportato da Marc Stein di ESPN.

Il giocatore senegalese, di recente tagliato dai Memphis Grizzlies, è chiamato a sostituire l’assenza dell’ex stella Spurs. Arrivo che tuttavia, ha comportato un sacrificio nel roster di Gregg Popovich.

Per far spazio a Gorgui Dieng, la franchigia ha dovuto rilasciare Marquese Chriss. Esperienza dunque che in Texas che si è rivelata davvero breve per il giocatore. Chriss infatti si era unito alla nuova squadra durante l’ultimo giorno del mercato NBA.

Leggi anche:

NBA, Pascal Siakam ammette: “Ho perso 4-5 kg negli ultimi giorni”

Mercato NBA, i Boston Celtics virano su DeMarcus Cousins

NBA, Steve Nash sulle condizioni di Kevin Durant: “Non è ancora pronto”