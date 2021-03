Mercato NBA, i Golden State spediscono Marqueese Chris a San Antonio

I Golden State Warriors non sono riusciti a muovere Kelly Oubre Jr. – come da obiettivo iniziale – ma hanno comunque chiuso una trade in questa sessione di mercato NBA. Il GM Bob Myers, di fatto, ha mosso Marqueese Chriss verso i San Antonio Spurs in una trade che non prevede alcuna contropartita tecnica. San Antonio, infatti, ha messo sul piatto un conguaglio economico.

Golden State has traded Marqueese Chriss to the Spurs, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021

Chriss goes with cash to Spurs, which saves Warriors on luxury tax for an injured player. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021

