Risultati NBA: Leonard rovina il ritorno di Doc Rivers a Los Angeles, gli incerottati Bucks cadono contro New York

(13-32) Houston Rockets 129 – 107 Minnesota Timberwolves (11-35)

Dopo la sconfitta di appena 24 ore fa con tanto di vantaggio di 29 punti gettato incredibilmente alle ortiche, questa volta i Rockets non si scompongono e riescono a uscire dal Target Center di Minneapolis con la vittoria in tasca.

Ospiti che in avvio dimostrano di non voler commettere per nulla al mondo gli errori di ieri notte e schiacciano fortissimo sull’acceleratore, imponendosi sul 41-29 al termine del primo quarto. A quel punto la partita si rivela decisamente in discesa per gli uomini di coach Silas, bravi a mantenere la giusta concentrazione per tutti i 48 minuti del match e a non ricadere nei recenti e pesantissimi errori.

25 punti per Kevin Porter Jr. in occasione del suo ritorno in quintetto, ma sia Anthony Edwards che Karl-Anthony Towns gli soffiano il primato per punti realizzati nella gara con i loro 27 a testa.

(17-29) Cleveland Cavaliers 98 – 100 Sacramento Kings (21-25)

E’ un testa a testa accesissimo quello che va in scena al Golden 1 Center di Sacramento, dove i padroni di casa dei Kings riescono a spuntarla sugli agguerritissimi Cavs in virtù del buzzer beater di Harrison Barnes, che con la sua tripla allo scadere firma tripla e successo dei suoi.

Prima di allora, le due squadre avevano dato vita a uno scontro molto avvincente nel corso del quale l’una aveva prontamente risposto agli affondi dell’altra, almeno finché sul 98-97 Fox non ha pescato Barnes per la bomba disperata che è valsa il ventunesimo successo della stagione dei ragazzi di coach Walton.

36 punti e 6 assist per un De’Aaron Fox che con tutta probabilità sta vivendo il miglior momento della sua giovanissima carriera; 10+14 per Richaun Holmes, mentre tra i Cavs spiccano i 26 punti e 6 rimbalzi di Collin Sexton.

(12-33) Detroit Pistons 92 – 106 Washington Wizards (16-28)

Nonostante un risultato finale neanche poi così severo, non c’è mai stata realmente storia nel match andato in scena nella notte alla Capital One Arena di Washington, dove i padroni di casa superano agevolmente i derelitti Pistons grazie a una partenza decisamente scoppiettante di Westbrook – tripla doppia con 19 punti, altrettanti rimbalzi e 10 assist – e compagni.

A fine primo tempo il punteggio recita infatti 41-68 in favore dei padroni di casa, che al rientro in campo dopo l’intervallo lungo rischiano però di pagare l’eccessiva rilassatezza concedendo 33 punti ai Pistons nel terzo periodo a fronte dei soli 11 realizzati. La gara si riapre improvvisamente, ma nonostante un andazzo decisamente preoccupante alla fine per i Wizards arriva il lieto fine, con altri 10 punti di scarto conquistati che contribuiscono a scacciare una volte per tutte i fantasmi della rimonta ospite.