NBA, Al Horford non giocherà più in questa stagione

Gli Oklahoma City Thunder hanno deciso di fare all-in con il loro giovani giocatori. Per questo hanno deciso che Al Horford, 34 anni, non giocherà più fino al termine della stagione. Questo permetterà ad OKC di dare più minuti ai giovani talenti che fino ad ora hanno trovato poco spazio. Horford rimarrà comunque aggregato alla squadra, continuerà a spostarsi con i compagni e prenderà parte agli allenamenti insieme a loro. La notizia è stata riportata da Adrian Wojnarowski di ESPN.

Horford plans to remain w/ OKC teammates and train at the team’s facility. After season, Horford will have 2 years, $53M left on deal and Sam Presti has pledged to work w/ Horford and his agent Jason Glushon on finding a destination that fits better with this stage of his career. https://t.co/TjNoJ4w2zE

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 27, 2021